При пожаре в жилом доме в Москве погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли на юго-западе Москвы, предположительно, в результате взрыва газового баллона в квартире. Это данные МЧС. Предварительно, 10 пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в жилом доме на улице Генерала Тюленева. Одна квартира уничтожена полностью, ещё одна горит. Между 8 и 9 этажами обрушились перекрытия и отслоилась стена. Несколько человек оказались в огненной ловушке.

На месте происшествия работают 60 специалистов МЧС и 20 единиц техники. Спасатели задействовали подъёмные механизмы, чтобы добраться до заблокированных жильцов. Идет эвакуация и из соседних подъездов. На место прибыл вертолёт санавиации.

О трагедии доложили мэру. Сергей Собянин заявил, что пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики оказывают всю необходимую помощь.