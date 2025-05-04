Ликвидировано открытое горение в девятиэтажке на юго-западе Москвы

На улице Генерала Тюленева - это юго-запад Москвы - ликвидировали открытый огонь в девятиэтажке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.

Между тем число пострадавших при пожаре в доме увеличилось до 13. Также известно о двух погибших.

Возбуждено уголовное дело. Для установления точной причины возгорания будет назначен ряд экспертиз.

"В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления СК по столице.

Ранее сообщалось, что спасатели задействовали подъемные механизмы, чтобы добраться до заблокированных жильцов. На место прибыл вертолёт санавиации. О трагедии доложили мэру Москвы.