Филолог назвала правильное ударение в слове "украинский"

Ударение в слове "украинский" допустимо ставить как на второй, так и на третий слог. Об этом рассказала РИА Новости доктор филологических наук Мария Каленчук . Она отметила, что если мнения о произношении слов расходятся, филологи оставляют несколько допустимых вариантов произношения.

"Разрешалось всегда ударение только "украИнский", но налево и направо я слышу "укрАинский" тоже, мы дали оба варианта: можно "укрАинский", можно "украИнский", — рассказала Каленчук.

Недавно в сети активно обсуждали правильное ударение в слове "звонит". Пришли к выводу, что рано или поздно "звОнит" победит "звонИт", так как язык — живой организм, который всегда отражает изменения в обществе.