В Швейцарии мужчину оштрафовали за плевок в здание консульства РФ

Жителя Швейцарии, плюнувшего в здание консульства России, оштрафовали почти на 700 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщила газета Blick.

Виновным оказался местный юрист. В конце февраля прошлого года он пробегал мимо консульского отдела посольства РФ и решил плюнуть на табличку у входа в здание. Свой акт "протеста" обосновал тем, что был не согласен с нейтральной позицией Швейцарии по украинскому конфликту.

Охранники задержали нарушителя на ближайшем перекрёстке. Его обвинили в "нападении на иностранный символ суверенитета" и оштрафовали на 6 900 франков (693 тысячи рублей), пишет Blick.