Трамп провел "несколько очень хороших бесед" по Украине

Дональд Трамп сообщил о продуктивном ходе переговоров по Украине. По возвращении в Вашингтон из Флориды, куда американский президент летал на выходные, он заявил, что провел "несколько очень хороших бесед" о перспективах завершения конфликта. Одновременно Трамп посетовал на "высокий уровень ненависти", который тормозит переговорный процесс.

Касаясь других тем, президент США допустил отправку американских войск для подчинения Гренландии, а также сообщил о новых подписанных указах. Для поддержания национальной киноиндустрии 100-процентные пошлины будут введены на все иностранные фильмы. А в заливе Сан-Франциско через 62 года снова будет открыта печально знаменитая тюрьма "Алькатрас" для особо опасных преступников.