В преддверии Дня Победы в Москве стартовала масштабная патриотическая акция, посвященная бессмертному подвигу героев-фронтовиков. Накануне от вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли лампаду.

В ближайшие дни волонтеры движения "Народный фронт" доставят частицы пламени к мемориалам воинской славы в регионы нашей страны, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

По словам организаторов, география в этом году значительно расширилась - огонь памяти будет гореть в 131-м российском городе и более 20 зарубежных государствах. Оправят его и на передовую.