Российские Вооруженные силы продолжили нанесение высокоточных ударов по тылам ВСУ. Взрывы прогремели в Кировоградской и Сумской областях. Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще четырех регионах Украины.

В зоне спецоперации наши подразделения продолжили движение вперед на основных участках фронта. Есть изменения по переднему краю на Краснолиманском и Константиновском направлениях. Южнее Покровска идут бои за выход к границам Днепропетровской области.

Экипажи Су-25 нанесли удар по противнику, который окапался в лесополосе. Наша штурмовая авиация поддержала с воздуха бойцов группировки "Центр". По вражеским целям "Грачи" нанесли удар неуправляемыми ракетами. Авианаводчик доложил - все объекты ВСУ и живая сила неприятеля уничтожены.

Показал себя в деле и расчет РСЗО "Ураган" на красноармейском направлении. Артиллеристы работают круглосуточно. В этот раз, получив координаты, они реактивными снарядами ликвидировали здание, где находился личный состав боевиков. Кроме того, выведены из строя несколько единиц замаскированной техники ВСУ. Корректировку огня "Урагана" и объективный контроль поражения целей вели расчеты беспилотников.

На каховском направлении в Херсонской области операторы-десантники беспилотника "Zala" во время воздушной разведки обнаружили замаскированный пункт управления вражескими БПЛА. Он находился на удалении 15 километров от наших позиций и оперативно был ликвидирован артиллерией. Разведку и поиск расчеты российских дронов ведут несмотря на помехи от РЭБ противника и в любое время суток.