Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня Полнолуние, и оно предлагает вам подумать о своих финансах. А еще это отличный день для откровенного разговора с партнером на тему "кто за что платит".

Тельцы

Отношения проходят через момент истины. Полнолуние покажет, что между вами: настоящая близость или просто привычка. Не бойтесь посмотреть вглубь!

Близнецы

Полнолуние в Скорпионе напоминает: тело - это не только фигура. Прислушайтесь к себе, подумайте, что нужно изменить в образе жизни ради самих себя.

Раки

Сегодня отлично пойдет все, что связано с самовыражением. Ведь Полнолуние усиливает творческую волну. Нарисовать, спеть, выбрать весенний образ – что вам ближе?

Львы

Скорпионья Луна затрагивает ваш дом и семью - не исключено, что назревает серьезный разговор с кем-то из близких. Главное - с уважением и без ультиматумов.

Девы

Полнолуние затронет сферу общения: вы можете получить весточку, которую не ждали. Это также идеальный момент, чтобы написать: "Привет, давно не общались".

Весы

Финансовый поток - в фокусе. Полнолуние поможет осознать: вы достойны стабильности, осталось лишь настроить свою систему приоритетов и хотелок.

Скорпионы

Полнолуние в вашем знаке - это время быть честными с собой. Кто вы сейчас? Что хотите изменить? Ответы придут, как внезапный луч солнца из-за туч.

Стрельцы

Настроение может стать слегка философским: хочется тишины, порядка, ответов на вечные вопросы. Иногда май и тишина - идеальный микс для прозрения.

Козероги

Ваш круг общения проходит ревизию. Полнолуние поможет обновить внутренние настройки и найти своих, а чужих постепенно вывести за скобки.

Водолеи

В работе перемены: Полная Луна вскрывает глубины. И вы начинаете видеть то, что не замечали. Не обязательно сегодня увольняться - но подумать об этом точно стоит.

Рыбы

Полнолуние открывает окно в новые знания, создает новые маршруты. Вы можете выбрать, где учиться дальше, или купить билет в город, который вам снится.