Собянин сообщил о четырех беспилотниках, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграме, что в городском округе Подольск силами ПВО Минобороны отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - добавил глава города. Сообщение было опубликовано в 2:38 мск.



В Росавиации же рассказали, что в аэропорту "Домодедово" вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были сняты в 4:00 мск.