Появились подробности о крупном пожаре на юго-западе Москвы

Площадь пожара в жилом доме в Москве, вспыхнувшего вечером воскресенья, 4 мая, достигала сотни квадратных метров. Такие данные приводит Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, при тушении возгорания на балконе девятого этажа были обнаружены двое погибших. Еще шесть человек пострадали. Жильцов соседних подъездов эвакуировали — их устроили в пунктах временного размещения.

Вечером того же дня было ликвидировано открытое горение, а затем пожар полностью потушили. Причина возгорания устанавливается.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что пожар случился в одной из квартир дома на улице Генерала Тюленева. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, городские службы, а также медики. Людям оказана вся необходимая помощь.

Как отмечает РИА Новости, некоторые эвакуированные жители еще ночью вернулись в свои квартиры — электроснабжение дома восстановлено. Заместитель префекта по вопросам торговли и услуг префектуры Юго-Западного административного округа столицы Зиля Хубаева рассказала, что в пункте временного размещения в школе №1532 зарегистрированы около 25 эвакуированных жителей горевшей девятиэтажки, в том числе семеро детей.