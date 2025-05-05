Сегодня, 5 мая, в России началась новая короткая рабочая неделя, которая продлится до 7 мая включительно. Это связано с тем, что выходной 4 января, который выпал на субботу, перенесли на 2 мая, а с воскресенья, 23 февраля, праздничный день перешел на четверг, 8 мая.

В результате в мае рабочими будут только 18 дней, а 15 дней - выходными, причем два из них еще и праздничные, уточняет РИА Новости.

"Работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на час — это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется", - сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Ранее москвичей предупредили о нашествии комаров в мае. Из-за мягкой зимы назойливые насекомые могут появиться в московском регионе уже в середине месяца. Благодаря аномальному теплу комариные самки и отложенные яйца отлично перезимовали. Затем апрельское солнце вместе с высокой влажностью создало идеальные условия, чтобы легион насекомых рос стремительно.

"Если же май будет дождливым и тёплым, то тогда уже через пару недель мы можем столкнуться с массовым выходом большого - больше, чем обычно, количеством кровососущих комаров. Если май будет дождливым и холодным, то тогда массовый выход взрослых кровососущих комаров просто может сместиться ближе к концу мая, возможно, даже к началу июня", - рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.