Руководители стран Евросоюза неоднократно обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом рассказал сам американский политик.

Как отметил Трамп в интервью телеканалу NBC News, "лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки".

При этом подробностей о том, кто конкретно и когда обращался к нему с подобными запросами, хозяин Белого дома не привел. Он также не рассказал, как отреагировал на такие просьбы и можно ли считать его телефонные разговоры с Путиным удовлетворением просьб европейцев.

Ранее министр иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр назвала причину частых звонков главы государства Эмманюэля Макрона Владимиру Путину в самом начале спецоперации. Выяснилось, что французский президент связывался с российским лидером по просьбе предводителя киевского режима Владимира Зеленского.

Москва не раз подчеркивала, что открыта к диалогу, несмотря на недружественные действия стран Европы в отношении нашего государства. Владимир Путин рассказал, что за рубежом есть люди, которые по-прежнему разделяют российские принципы и ценности. Он также заявил, что рано или поздно отношения России с Европой восстановятся.