Официальный комментарий о нападении на Надежду Кадышеву

На днях на концерте Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое кольцо", который проходил в Иванове, случился неприятный инцидент. Некая девушка выбежала на сцену и схватила певицу за шею. Охранники сработали четко: они передали фанатку полиции, а к Надежде Кадышевой прибыл медик. К счастью, с артисткой все оказалось хорошо.

Сейчас официальные представители певицы прокомментировали вопиющий инцидент. Они подтвердили, что неприятная ситуация действительно имела место быть.

"Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьей. К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом", - приводит официальный комментарий представителей Кадышевой Mash.

Интересно, что журналисты смогли пообщаться и с девушкой, якобы напавшей на артистку. По ее словам, она действовала по указке журналистов, чтобы добыть эксклюзив. В частности, девушка должна была спросить у Надежды Кадышевой про разлад в семье, а ответ записать на камеру.