Астролог о союзе Муцениеце и Дранги: "Я впервые вижу такую сильную совместимость"

На днях стало известно, что Агата Муцениеце выходит замуж. Об этом сообщила сама актриса. Она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена в обнимку с возлюбленным, аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой, и сообщила, что сказала "да".

Астролог Юлия Гикис проанализировала отношения артистов. "Как астролог, я впервые вижу такую сильную совместимость. При соединении Солнца Агаты и Черной Луны Петра у них просто нет другого выбора, кроме как жить хорошо", - сообщила она.

При этом специалист подчеркнула, что если пара склонна к конфликтам, то страдает от них в первую очередь носитель Солнца, то есть Агата Муцениеце. В таком случае актриса может даже потерять себя.

Кроме того, считает астролог, актрисе и музыканту может казаться, что они очень похожи. Тем не менее, отметил эксперт, Петру может захотеться видеть Агату чаще дома, чем на работе. А та, в свою очередь, как жена может начать подгонять избранника, передает "КП".

"Ее союз с Петром Дрангой выглядит очень перспективным с астрологической точки зрения, но требует взаимопонимания. Если Петр сможет принять ее свободолюбивый нрав, а Агата — найти баланс между сценой и личной жизнью, их отношения имеют все шансы стать крепкими и счастливыми!" - заключила астролог.