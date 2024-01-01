Жителя Швейцарии наказали за плевок в здание посольства России

Суд Швейцарии оштрафовал мужчину, который во время пробежки плюнул на табличку на воротах здания консульского отдела посольства России в Берне.

Как пишет Blick, это случилось в феврале 2024 года — юрист предприятия, связанного со швейцарским правительством, вечером вышел на пробежку в квартале Бруннардерн. По достижении здания российской дипмиссии он плюнул в табличку с названием ведомства. Охрана отдела задержала нарушителя правопорядка.

В ходе разбирательств мужчина заявил, что хотел таким способом выразить свой протест из-за позиции Швейцарии по конфликту на Украине. Суд счел юриста виновным в нападении на иностранный государственный символ и оштрафовал на 6,9 тысячи швейцарских франков. Наряду с этим осужденному предписано оплатить судебные издержки в размере 500 франков.

Ранее Россия указывала на необходимость шагов по усилению безопасности российских заграничных дипломатических представительств, находящихся в юрисдикции других государств. Это произошло после взрыва на территории генерального консульства России во французском Марселе.

Российские дипломаты за рубежом сами не раз становились жертвами политических акций, по отношению к ним нарушаются все нормы дипломатии. В Берлине, например, пригрозили, что посла нашего государства в ФРГ Сергея Нечаева выгонят с церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если российский дипломат на нее придет.