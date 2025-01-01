Для пользователей кикшеринга введут новые правила

Верификацию на портале "Госуслуги" при аренде электросамоката могут ввести для россиян.

С такой инициативой к властям обратились кикшеринговые компании, пишет "Коммерсант". Эта мера позволит сократить число случаев, когда электросамокаты арендуют несовершеннолетние. Именно они чаще всего становятся виновниками ДТП. В прошлом году с участием электросамокатов произошло более 4,4 тысячи ДТП, пострадали 4,59 тысячи человек, 32% из которых - подростки 10-17 лет.

В Минцифры заявили, что готовы провести пилотный эксперимент, однако для работы меры в полную силу необходимо менять законодательство.

Подобная мера уже действует в Москве. В марте 2025 года столичные власти уже обязали операторов кикшеринговых компаний привязать приложение к аккаунту пользователя на mos.ru. Сейчас же предлагается ввести верификацию на федеральном уровне.

Ранее кикшеринговые компании втрое увеличили размер штрафов за вождение электросамокатов детьми - с 10 до 30 тысяч рублей.