Участие Токио в авантюрах киевского режима будет иметь долгосрочные последствия, особенно с учетом того, что Япония становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии. Такое заявление сделал российский посол в Стране восходящего солнца Николай Ноздрев.

Как отметил дипломат, Япония продолжает своей риторикой и реальными действиями демонстрировать неготовность к отходу от недружественного курса в отношении России. Ответственность за деградацию двусторонних отношений в последние несколько лет лежит всецело на Токио.

Российские власти публично предупреждают японскую сторону, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия, цитирует посла РИА Новости.

После того, как официальный Токио решил присоединиться к Центру НАТО по содействию безопасности Украины, Москва предупредила о неизбежном и жестком ответ. Спикер МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это может нанести Японии существенный урон.

Однако японскую сторону это не устраивает. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси называл несправедливыми и неприемлемыми высказывания президента России Владимира Путина о том, что российско-японский диалог будет возможен только после смены позиции Токио по Украине.