Увеличилось количество погибших в ЧП на юго-западе Москвы. Все подробности

До трех человек увеличилось количество погибших в результате пожара на юго-западе Москвы. Как сообщает ТАСС, все они жили в квартире, где произошел взрыв. Из этой семьи спасти удалось только ребенка. По предварительным данным причиной взрыва и последующего возгорания стала утечка бытового газа. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Больше 150 человек эвакуировали в пункты временного размещения, поддержку им обеспечивают психологи и волонтеры.

На месте ЧП в эти минуты работают все экстренные службы. Они продолжают ликвидировать последствия трагедии и постепенно приступают к разбору завалов на восьмом и девятом этажах дома.

Спасатели уже начали запускать жильцов в квартиры. И только те, кто проживал в подъезде номер двенадцать, в котором произошло обрушение перекрытий, пока что остаются в пункте временного размещения.

Первые сообщения о взрыве в доме на улице Генерала Тюленева стали приходить около девяти часов вечера. Ударная волна фактически полностью разрушила несколько квартир на девятом этаже. Над ними рухнула крыша. Хлопок был такой силы, что его слышали даже на соседних улицах.

Сразу после взрыва начался пожар. Пламя охватило 100 квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей, перекрыли газ и остановили распространение огня.

Люди, проживавшие в двух разрушенных квартирах на девятом этаже, оказались заблокированы под завалами. По словам очевидцев, мужчину и женщину придавило бетонной плитой. Они кричали, просили о помощи, но подобраться к ним было просто невозможно. Люди погибли до приезда спасателей.

По словам очевидцев, удалось спасти маленькую девочку. В момент трагедии она находилась вместе с мамой в комнате. Ее вынесли соседи с нижних этажей, которые первыми прибежали на помощь. Еще несколько человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Их оперативно госпитализировали.

По предварительной информации основная причина трагедии - взрыв бытового газа. В ближайшие часы специалистам предстоит установить, есть ли угроза дальнейших обрушений в подъезде и насколько безопасно людям вернуться в свои квартиры.