Группировка "Восток" ведет наступление на красноармейском направлении. Ожесточенные бои - в районе села Богатырь в ДНР. Наши подразделения уже вошли в поселок и планомерно вытесняют украинских боевиков.

Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки "Восток": В течение суток противник потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Макс-Про" и "Козак", четыре буксируемые гаубицы, в том числе две производства стран НАТО, семь автомобилей, станцию РЭБ, девять БПЛА самолетного типа и девять пунктов управления беспилотной авиацией".

По позициям ВСУ ведут огонь экипажи танков Т-72, поддерживая действия штурмовых подразделений. Осколочно-фугасные боеприпасы уничтожили несколько блиндажей в укрепрайоне противника.

Вся территория вокруг села Богатырь - под постоянным контролем с воздуха. Работают как разведывательные, так и ударные дроны, пресекая любые попытки националистов провести ротацию или подвезти боеприпасы.

Операторы БПЛА отправили "птичку" на разведку местности в глубину обороны противника на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области. На удалении около 15 километров были обнаружены замаскированный пункт управления дронами и передвижение колонны противника. Удар по ним нанесла наша артиллерия.

Роман Кодрян, начальник пресс-центра группировки "Днепр": Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию РЭБ. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Активные бои - также в районе Дзержинска и Часова Яра в ДНР. Противник еще пытается контратаковать, но силы на исходе. Для уничтожения вражеских колонн и отдельных машин подразделения "Южной" группировки войск используют противотанковый ракетный комплекс "Метис". Легкий в транспортировке и удобный в использовании, он позволяет подготовиться к стрельбе всего за 15 секунд и поражает цели на дальности до двух километров.