Выборы в Румынии снова стали неприятным сюрпризом для Брюсселя

Президентские выборы в Румынии снова стали неприятным сюрпризом для еврочиновников в Брюсселе. По результатам первого тура со значительным отрывом лидирует независимый кандидат от патриотической оппозиции Джордже Симион. За него отдали голоса более 40 процентов избирателей.

Свою победу политик посвятил Кэлину Джорджеску, который выиграл первый тур в ноябре, но был отстранен от продолжения борьбы решением Конституционного суда.

Второй тур повторных выборов пройдет 18 мая, так как ни один из кандидатов не смог получить более половины голосов. Ближайшие конкуренты Симиона - независимый мэр Бухареста Никушор Дан и исполняющий обязанности президента Крин Антонеску.