Раненого и истощенного дельфина спасли у берегов Крыма

Истощенного, опутанного леской дельфина-белобочку заметили под Балаклавой еще в субботу. Очевидцы сообщили волонтерам, и на следующий день начались поиски. Впрочем, пострадавший и не прятался. Напротив, подходил к катерам в поисках еды и помощи, рассказали в центре спасения морских млекопитающих "Безмятежное море".

"Пасть была прорезана и перемотана настолько сильно, что он мог приоткрыть ее лишь на несколько сантиметров, поэтому бросаемую людьми рыбу ему приходилось "всасывать". Плавать ему также приходилось в "сгорбленном" положении, и, судя по состоянию повреждений, он запутался как минимум 4-5 суток назад", - говорилось в сообщении.

Помощь пришлось оказывать в воде. При этом температура моря была всего 13 градусов. Дельфина освободили от лески. Она опутала рот, грудные плавники и хвост, оставив глубокие порезы. Раны обработали. Животное накормили и отпустили. Угрозы жизни нет. Раны затянутся.

Волонтеры будут отслеживать состояние белобочки в ходе будущих мониторингов в открытом море. Если, конечно, дельфин не покинет акваторию Балаклавы и вновь подойдет к катеру или попадет в объектив камеры туристов.