В преддверии Дня Победы по всей стане проходят памятные акции.

Во Владивостоке состоялся первый в истории парад правнуков победителей. Более полутора тысяч учеников начальных классов из всех районов края прошли колоннами, которые символизируют разные рода войск и добровольческие отряды.

В Курской области почтили подвиг героев-саперов, отразивших атаки вражеских танков в июле 1943-го. В мероприятии приняли участие ветераны, бойцы спецоперации, волонтеры.

В Волгограде на Мамаевом кургане военнослужащие почетного караула взяли частичку Вечного огня. Пламя доставят в Санкт-Петербург. Туда привезут также и лампады из всех городов-героев, чтобы на площади Победы объединить их в общий "Огонь памяти".