Жителя ХМАО задержали по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники ФСБ задержали жителя ханты-мансийского автономного округа (ХМАО) по подозрению в подготовке теракта на железной дороге.

Мужчина действовал в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в федеральной службе по Тюменской области. Указания ему давал участник запрещенного украинского военизированного формирования через мессенджер Telegram.

Задержанный намеревался установить самодельное взрывное устройство на участке Свердловской железной дороги.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Дагестане. Молодая женщина намеревалась взорвать самодельную бомбу у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте.