Диана Гурцкая обратилась к покойному мужу: "Наша любовь не ушла"

Певица Диана Гурцкая и адвокат Петр Кучеренко поженились в 2005 году. Спустя год супруги узнали, что станут родителями. Летом 2007 года певица родила сына Константина. На протяжении лет семейство жило счастливо. Однако в 2023 году случилась трагедия - скоропостижно скончался муж артистки.

Она не скрывает, что до сих пор ей нелегко. По мнению Дианы, время не лечит. Вот накануне, 4 мая, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица трогательно обратилась к покойному супругу в честь его дня рождения.

"Уже второй год я встречаю твой главный день без тебя. Со временем я убеждаюсь, что наша любовь не ушла вслед за тобой, а просто изменила форму. Ты в каждом моем слове и улыбке, в каждом решении, ты в каждой безмолвной паузе, ты — здесь. Этот светлый день навсегда в моем сердце. С днем рождения, мой ангел. Я тебя люблю", - написала Диана.

В комментариях многочисленные подписчики постарались поддержать артистку. Некоторые не смогли сдержать эмоций от проникновенного поста певицы. Причем не остались в стороне и отечественные знаменитости. "Помню", - коротко написала актриса Ирина Безрукова.