В Госдуме решили проверить законность выдачи жилья мигрантам

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства.

В соответствующем запросе на имя главы Генпрокуратуры Миронов напоминает про случаи незаконного получения "новыми гражданами Российской Федерации" субсидий на жилье и жилищных сертификатов — "такая практика распространилась по всей стране".

Парламентарий назвал тревожной практику снабжения мигрантов жилье за счет государства "в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия".

При этом перечни лиц, получающих такое жилье, не опубличивают, в итоге "данная сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая", цитирует письмо Миронова ТАСС.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что нужно ограничить выдачу жилищных сертификатов вчерашним иностранцам, которые только что приобрели гражданство России — из-за них "коренные семьи десятилетиями ждут квартиру", пока мигранты продолжают "паразитировать" на социальных программах.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что меры по сокращению числа трудовых мигрантов в России нужны, хотя и не отвечают экономическим интересам нашего государства. Он призвал помешать формированию в среде трудовых мигрантов преступных тенденций.