Видео задержания организаторов работы SIM-боксов для мошенников

Сотрудники ФСБ задержали десять россиян, обеспечивавших работу SIM-боксов для мошенников.

Мероприятия проводились в Москве, Подмосковье и Владимирской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

SIM-боксы используются для массового обзвона россиян. С их помощью мошенники устраивают рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма с целью дестабилизации обстановки в России.

Организатор преступного сообщества – россиянин 1993 года рождения – скрывается на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Он объявлен в международный розыск.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", добавили в Следственном комитете.

"В ходе обысков в различных регионах страны изъяты мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, более тысячи sim-карт, денежные средства, электронные носители информации", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.