Анна Михалкова показала второго сына

Анна Михалкова предпочитает не афишировать детали личной жизни. Тем не менее, не секрет, что от супруга, предпринимателя Альберта Бакова, актриса родила сыновей Андрея и Сергея, а также дочь Лидию. Интересно, что накануне, 4 мая, популярная актриса поздравляла с днем рождения старшего наследника, а сегодня, 5 мая, обратилась к среднему сыну, опубликовав его фотографию. Сергею исполнилось 24 года.

По такому случаю на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анна Михалкова опубликовала фотографию именинника.

"Ты мой удивительный мальчик, который совершенно не поддается никакому анализу! Ты неуловимо паришь над этой жизнью и над обыденностью. В тебе столько противоречивого. Столько земного и столько необъяснимого. Ты живешь в своем мире, где есть свои законы, своя логика, свои правила и тебе совершенно все равно если этот мир кому-то непонятен!" - обратилась к имениннику актриса.

Михалкова призналась, что любит слушать его наблюдения, и выразила уверенность, что сын еще всех удивит, потому что, считает актриса, у него "огромный потенциал". "Не теряй своей непосредственность, старайся быть чутким к другим и умей увидеть красоту даже в самых простых вещах. Это огромная честь для меня быть твоей мамой!" - призналась Михалкова, назвав сына "моим королем".