"Оранжевый" уровень погодной опасности ввели в Москве из-за заморозков

Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности установлен для Москвы и Московской области. Это означает, что погода опасна — имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Как уточняется в прогностической карте предупреждений, опубликованной на официальном сайте Гидрометцентра России, в столичном регионе "оранжевый" уровень введен из-за ожидающихся заморозков — в ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается снижение температуры до минус одного градуса. Предупреждение действует с полуночи до 7 часов утра вторника, 6 мая.

В то же время в Москве и Подмосковье действует "желтый" уровень погодной опасности из-за угрозы снега и обледенения с 21 часа понедельника, 5 мая, до 6 часов утра вторника, 6 мая.

Кроме того, погода считается потенциально опасной из-за ветра, который в течение 5 мая может усилиться до 16 метров в секунду.

Метеоролог Михаил Леус отметил в своем Telegram-канале, что столица окажется под влиянием тыловой части циклона. Из-за этого в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, а ближе к вечеру 5 мая пройдут кратковременные дожди, на севере Подмосковья — местами с мокрым снегом.

Как отметил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец, по прохладной погоде в Москве уже "чувствуется, что прорывается холодный фронт", который и определит пониженный температурный режим в течение всей недели, начавшейся 5 мая.