Меган Маркл пытается спасти принца Гарри

Меган Маркл опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежую фотографию принца Гарри с сыном Арчи и дочкой Лилибет. Семейную идиллию запечатлел фотограф (не исключено, что снимок сделала сама Меган) в саду дома принца и его супруги в Монтесито. Фото Маркл никак не подписала, а возможность комментирования традиционно отключила.

Тем не менее, в Сети ходят слухи, что этой публикацией малоизвестная американская актриса пытается спасти мужа после его нового интервью, в результате которого разразился страшный скандал.

Напомним, что на днях принц Гарри в интервью ВВС, где сказал, что "простил своих родственников" и хотел бы вновь с ними общаться, но вот они якобы общения не хотят, а отец, король Карл III, и вовсе с ним не разговаривает. Принц Гарри также хочет показать своим детям его родную страну, но не видит возможным посещение Королевства "в таких условиях".

Дело в том, что на днях супруг Меган Маркл проиграл суд о предоставлении ему специализированной охраны, как у действующих членов королевской семьи, когда он будет посещать Великобританию.