Юрист рассказал, когда у дачника могут отобрать его участок

Обладатель дачного участка в России может лишиться этого имущества по ряду оснований. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказал юрист Давид Адамс.

Как уточнил эксперт в разговоре с "Лентой.ру", под угрозой изъятия — неухоженные участки, на которых сорная трава превышает один метр и покрывает больше половины территории.

Даже наличие построек на заброшенных участках не застрахует от изъятия. Кроме того, отсутствие регистрации построенного дома в течение пяти лет также считается нарушением, отметил Адамс.

Еще одним основанием отобрать участок являются финансовые нарушения: дачник не платит членские взносы в товарищество, игнорирует коммунальные счета или штрафы. При систематических и существенных долгах, когда владелец отказывается решить проблему, могут быть предприняты принудительные меры.

Кроме того, самовольное занятие чужого земельного участка, даже по неведению, квалифицируется как административное правонарушение. Следствием нарушения границ может стать судебный иск, по рассмотрении которого человек может лишиться участка, предупредил специалист.

Ранее россиян предупредили, что с 1 марта запрещается регистрация сделок с земельными участками, границы которых не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Наряду с этим воспрещается ставить на кадастровый учет и оформлять права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, которые размещаются на земельном участке без учтенных границ.

Тем временем Федеральная налоговая служба объяснила, когда за теплицы, бани, сараи и иные хозяйственные постройки на дачных участках придется платить налог на имущество физических лиц. Например, налог не будут взимать даже с объекта, зарегистрированного в ЕГРН, если его площадь не превышает 50 квадратных метров.