Волочкова собралась на вторую свадьбу дочки

26 апреля единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, в особняке Мясникова. Организацией торжества занялась сама балерина. Она утверждала, что закатит "королевскую" свадьбу для наследницы.

Отметим, что молодожены планируют отметить свадьбу и в Москве. Говорят, торжество состоится уже летом. По некоторым данным, на этом празднике будут веселиться родственники новоиспеченного мужа Ариадны, ее отец Игорь Вдовин с семьей и прочие гости. По слухам, Анастасию Волочкову на этот праздник жизни не звали.

Однако теперь появилась информация, что балерина все же собирается на свадьбу. Об этом заикнулась сама Анастасия Волочкова в свежем интервью.

"Я, к сожалению, даже не знакома с родителями Никиты. Не получилось пока. Не будет их и на свадьбе сегодня. Просто Ариадна собрала только друзей из Санкт-Петербурга. Возможно, увижу моих свата и сваху теперь на свадьбе Ариши в Москве летом", - выразила надежду Волочкова.

Кроме того, балерина заявила, что не намерена влезать в личную жизнь Ариадны и давать ей советы, как в свое время делала ее мать, когда Анастасия была вместе с Игорем Вдовиным. Артистка заявила, что несмотря ни на что, была безмерно счастлива с избранником на протяжении четырех лет, передает "Мир новостей".