Пользователи сообщили о масштабном сбое у мобильных операторов

Сбои произошли в работе мобильных операторов Мегафон, МТС, "Билайн", Т2 и Yota. Пользователи жалуются на отсутствие сети.

О неполадках сообщил ресурс для отслеживания сбоев в интернете - Downdetector. По данным на 11:30 мск, больше всего жалоб поступает из Москвы.

Как сообщили РИА Новости в "Билайне", что перебои в мобильной связи происходят по не зависящим от оператора причинам.

Также сбои наблюдаются в поиске Яндекса, мессенджере Telegram, "Ростелекоме" и других ресурсах.

В середине апреля крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Пользователи жаловались на работу мобильного приложения.