Еврокомиссия предложит запретить импорт российского газа

Еврокомиссия намеревается предложить членам ЕС меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, это касается и трубопроводного, и сжиженного природного газа (СПГ). При этом Брюссель нацеливается на тотальный запрет всего импорта российского газа по существующим и новым контрактам с Москвой — как спотовым, так и долгосрочным.

Конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например, Соединенных Штатов, Катара и Канады.

Однако юристы, опрошенные агентством Reuters, скептически расценивают планы Еврокомиссии. Эксперты убеждены, что Евросоюз вряд ли сможет полностью разом отказаться от российского газа, а поэтапный отказ с помощью санкций потребует поддержки всех членов ЕС, тогда как Венгрия против.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков между тем заявил, что российская сторона в настоящее время не проводит предметных переговоров по возможным поставкам газа в страны Европы. Однако, при наличии заинтересованности, "никто ничего не отрицает и не отвергает".