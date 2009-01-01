Российский лидер Владимир Путин использовал торговую войну между США и Китаем, чтобы отомстить американским властям за санкции против России, причем устроил это незаметно для Вашингтона.

Как пишет китайское издание Sina, вводя драконовские пошлины на китайские товары, в Соединенных Штатах предполагали, что Пекину придется это стерпеть, поскольку Китаю будет сложно восполнить импорт товаров из США в случае введения ответных пошлин.

Однако "игру испортил" Кремль. Российские компании резко нарастили экспорт сельскохозяйственной продукции в Поднебесную, а также в Москве изъявили желание заменить США в поставках нефти в Китай. В итоге КНР еще сильнее углубила свое экономическое и торговое сотрудничество с Россией вопреки планам и намерениям Вашингтона.

Разгорающаяся торговая война между США и Китаем уже привела к резкому ухудшению прогнозов динамики глобальной экономики. Агентство Fitch полагает, что в 2025 году рост мировой экономики в текущем году опустится ниже 2%. Хуже было только в разгар глобального финансового кризиса в 2009 году и в коронавирусный 2020 год.

Россия между тем успешно наращивает экономическое сотрудничество со множеством стран как в двусторонних форматах, так и в рамках различных объединений. Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин подчеркнул, что в начале XXI века доля БРИКС в мировой экономике составляла всего 25%, а четверть столетия спустя превысила 30%.