Наталья Варлей о коллегах по фильму "Кавказская пленница": Тесного общения быть просто не могло

Актриса Наталья Варлей прославилась благодаря роли Нины в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Ее партнерами по ленте стали Александр Демьяненко, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Владимир Этуш и многие другие звезды экрана. Не секрет, что на момент съемок Варлей исполнилось 19, Шурику было 30, а Этушу вообще 44 года.

В новом интервью артистка рассказала о том, что в основном все общение было на площадке. Однако дружбы между коллегами не было. Дело в том, что у них была внушительная разница в возрасте, сообщает "Мир новостей".

"Для меня все эти люди были слишком взрослые, как папа с мамой… Я начала сниматься в 18 лет. В день съемок эпизода, где Шурик тащит меня в спальном мешке, мне исполнилось 19. По этому поводу вечером зажарили барашка… Да, дистанция огромная. Поэтому тесного общения быть просто не могло", - объяснила Наталья Варлей.

Кстати, родители были в ужасе от того, что дочка, которая в четыре года научилась читать и писать, а с шести занималась музыкой, вдруг подалась в цирк. Поэтому известие, что Наталья увлеклась театром и кино, восприняли спокойнее.

"Хотя со временем они поняли, что и театр, и кино - тоже не сахар во всех отношениях. Помню, папин друг спросил у него: "А сколько Наташа получает в театре?" Папа ответил, что зарплата у меня - 85 рублей. Друг ахнул: "Да у меня секретарша 120 получает!" - вспомнила актриса.