Москвичам напомнили о запрете запусков БПЛА и использования пиротехники

Пресс-служба столичного управления МВД напомнила горожанам, что Москва является бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов.

"Решением Оперативного штаба столицы их использование запрещено. Несанкционированный запуск любых их видов влечет за собой административную и уголовную ответственность. В период подготовки масштабных праздничных мероприятий в городе Москве, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., полицейскими усилена работа по пресечению незаконных полетов всех беспилотных летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели и другие", - говорится в сообщении.

Полицейские в рамках борьбы с беспилотниками могут применять оружие. И привлечь того, кто запустил беспилотник, к административной ответственности. Соответствующей статьей КоАП предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей.