В Подольске обломки БПЛА повредили дома и автомобили

В администрации Подольска рассказали о повреждениях после падения обломков сбитых беспилотников.

Незначительные повреждения получили жилые дома и легковые машины, уточнили в пресс-службе. Власти проведут оценку ущерба и окажут необходимую помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитых в городском округе Подольск четырех беспилотниках. Пострадавших нет.

ВСУ регулярно атакует российские регионы беспилотниками. Наши системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватывают дроны противника.