В Подольске обломки БПЛА повредили дома и автомобили

В администрации Подольска рассказали о повреждениях после падения обломков сбитых беспилотников.
Незначительные повреждения получили жилые дома и легковые машины, уточнили в пресс-службе. Власти проведут оценку ущерба и окажут необходимую помощь.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитых в городском округе Подольск четырех беспилотниках. Пострадавших нет.
ВСУ регулярно атакует российские регионы беспилотниками. Наши системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватывают дроны противника.