ВС России нанесли удары по украинским военным объектам

ВС России за минувшие сутки нанесли удары по украинскому аэродрому, авиазаводу и складам боеприпасов.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны России. Удары были нанесены бесплотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в 142 районах дислокации ВСУ.

Кроме того, за сутки были сбиты четыре управляемые авиабомбы JDAM, четыре реактивных снаряда системы HIMARS и 123 беспилотника ВСУ.

Ранее системы ПВО отразили атаку беспилотников на Московский регион. Четыре БПЛА были сбиты в городском округе Подольск. Пострадавших нет.