Песков объяснил, что затягивает организацию встречи Путина и Трампа

Предполагаемая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "явно на слуху". На это указал в понедельник, 5 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил, говоря о перспективах этой встречи, что "во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима". Однако пока говорить о каких-либо конкретных сроках не приходится.

Песков объяснил это тем, что встреча глав двух государств "должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных". Кроме того, для такого саммита на уровне президентов России и США требуется продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном, "которые были запущены и сейчас продолжаются", сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что в контексте урегулирования конфликта на Украине ему проще общаться с российским коллегой, нежели с предводителем киевского режима. Хозяин Овального кабинета отметил, что "у Зеленского нет карт, а он просит все больше и больше".

Кроме того, Трамп заявил, что Владимир Путин — это "очень мудрый и хитрый человек". При этом американский лидер выразил надежду на то, что мирное соглашение по Украине будет заключено, хотя и признался, что не может этого гарантировать.