Путин созвонился с премьер-министром Индии

Президент России Владимир Путин и глава индийского кабмина Нарендра Моди пообщались по телефону. Об этом в понедельник, 5 мая, рассказали в Министерстве иностранных дел Индии.

Как уточнили в ведомстве, Моди передал приветствия Путину по случаю празднования 80-летия Дня Победы и пригласил его на ежегодный саммит, который состоится в Индии позднее.

При этом Путин, по утверждению индийского МИД, "решительно осудил теракт в Пахалгаме", из-за которого отношения Индии с Пакистаном вышли на грань войны.

Пресс-служба Кремля подтвердила, что российский лидер в беседе с Моди выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Индии при нападении террористов в Пахалгаме. Также стороны отметили необходимость борьбы с терроризмом в любых его проявлениях, сообщает РИА Новости.

Ранее первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы Индия и Пакистан сели за стол и договорились миром. Некоторые силы заинтересованы в обострении отношений между странами, но мы этого не допустим, подчеркнул парламентарий.

Заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко призвал обе стороны конфликта к сдержанности и конструктивному диалогу, чтобы мирным путем разрешить имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия.