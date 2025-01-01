Столичный департамент финансов объявил о проведении конкурса "Бюджет для граждан"

Московский департамент финансов объявил о проведении ежегодного конкурса проектов "Бюджет для граждан".

Конкурс предоставляет возможность проявить знания и творческие способности, поделиться опытом проведения образовательных и просветительских мероприятий по бюджетной тематике, а также представить удобные и доступные для понимания способы визуализации информации об общественных финансах и городском бюджете.

Участниками могут быть как физические, так и юридические лица. Для участия в конкурсе необходимо представить заявки с проектами, соответствующими тематике номинаций. Заявки на конкурс принимаются до 30 мая 2025 года.

Все подробности можно узнать здесь.