Спецвыпуск шоу "Маска" был посвящен Сергею Лазареву

Накануне, 4 мая, в эфир вышел спецвыпуск шоу "Маска", посвященный Сергею Лазареву. Ему пришлось угадывать шесть артистов, которые исполняли его песни разных лет. Так, первым на сцену вышел Lazerboy, одетый в яркий концертный костюм и с золотой массивной цепью на шее. Сергей Лазарев предположил, что под маской скрывается Ани Лорак или Анита Цой. Однако певец не угадал. Пела перед ним Лера Кудрявцева.

Кстати, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" телеведущая поделилась впечатлениями от участия в шоу. Она призналась, что до этого думала, что не потеет.

"Я была в аду, отвечаю. Ничего не видно (мне в ухо говорили куда идти и поворачиваться), дышать нечем, вода лилась по лицу ручьем. При этом еще нужно соображать что-то, хоть немного. Всем артистам, которые принимают участие целый сезон - от меня респект. Это оооченьь тяжело физически. Ну, что не сделаешь ради друзей", - написала Лера Кудрявцева.

Также под масками прятались Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые, по некоторым данным, скоро должны стать многодетными родителями, Клава Кока, Ани Лорак, Ольга Бузова, Александра Урсуляк и... мама Сергея Лазарева, которую тот сразу же узнал.