В Кремле рассказали об отношении к потенциальному канцлеру ФРГ Мерцу

Россия будет внимательно изучать как заявления, так и действия предполагаемого будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом рассказал в понедельник, 5 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выборы канцлера ФРГ состоятся в бундестаге 6 мая. С наибольшей вероятностью этот пост займет лидер победившего на выборах в феврале блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

Как подчеркнул Песков, "здесь, безусловно, мы будем смотреть на действия и на слова, но прежде всего на действия следующего канцлера". При этом некоторые его заявления уже услышаны — они отнюдь "не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений между Федеративной Республикой и Российской Федерацией", цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в резких выражениях напомнил Мерцу его генеалогическое древо — об отце, служившем в гитлеровском вермахте. Потенциальный канцлер ФРГ высказался за удар по Крымскому мосту — в ответ Медведев предложил "нацисту" Мерцу подумать дважды.

С предостережением к будущему главе кабмина ФРГ выступил и посол России в Берлине Сергей Нечаев. Дипломат выразил надежду на то, что "здравомыслящие политики в Германии услышали необходимые сигналы, которые дал президент России Владимир Путин".