Столичные школьники проходят профессиональные пробы в московских колледжах

Спецовка, перчатки, ножницы по металлу и листогибочный станок на полтора часа становятся верными спутниками учеников средней школы. В рамках программы комплексной профориентации подростки знакомятся с, возможно, будущей специальностью. В этом случае - в мастерской по системам кондиционирования воздуха и вентиляции.

"Ребята приходят в мастерскую, которая оснащена оборудованием, тем, с которым им придется в дальнейшем работать. И каждая мастерская это, по сути, погружение в профессию. Потому что строительный блок - это достаточно трудоемкая работа, и ребята, которые представляют себя в области строительства, не всегда представляют, что же это такое на самом деле", - отметила Кристина Ефимова, куратор проекта "Мастерство начинается здесь" в колледже "26 Кадр".

Задача на это занятие - своими руками изготовить модель воздуховода. После инструктажа под руководством опытного мастера ребята принимаются за работу. Каждый с интересом подходит к делу. Ведь прежде чем попасть сюда, все школьники прошли тест, который помог определить несколько подходящих направлений исходя из личностных особенностей.

Еще школьники готовятся спасать тех, кто застрял в лифте. Сначала - теория. С помощью модели разбирают принципы работы механизма и различия между разными версиями оборудования. А потом, по словам школьников, самое захватывающее - имитация аварии. Одни в роли пострадавших, а другие, конечно, под присмотром преподавателя, вызволяют товарищей.

Есть профпробы и для творческих школьников. Например, по профессии фотографа или дизайнера. Здесь расскажут, как грамотно составить композицию, выставить свет, а потом обработать изображение.

В общем, разнообразие направлений велико, и если одна специальность оказалась не по душе, всегда можно попробовать себя в другой. Полина Быта, Марсель Бутук, Андрей Алексеев, Роман Лагунов ТВЦентр