На мемориале "Иваново поле" перезахоронят останки более 1200 солдат и командиров Красной Армии

Непроходимые чащобы и густая смесь грязи и глины, в которой увязают колеса даже тяжелой техники. Здесь холодной зимой 1942-го проходил путь бойцов Красной армии. Места, которые сегодня тонут в зелени, тогда утопали в крови.

Деревня Захарово Калужской области. Здесь в 1942-м образовалась брешь немецких сил. Советской армии предстояло перерезать пути снабжения, что для целой группы войск Вермахта должно было стать катастрофой . В прорыв бросили 33-ю армию генерала Ефремова. Сражались ожесточенно - за каждый метр.

За три недели Захарово десять раз переходило из рук в руки. В каждой записи боевого дневника - оборона, атака. И большие потери. В этих местах в прошлом году поисковый отряд "Прорыв" обнаружил останки 1420 бойцов. Все они – без вести пропавшие. Но обо всех по-прежнему помнят.

Для того чтобы восстановить имена погибших, к работе подключились ученые Российской академии естественных наук. В результате свои имена вновь обрели 1250 бойцов.

"Мы загрузили большое количество информации, в том числе и немецкие архивные документы. С помощью разных алгоритмов, в том числе искусственного интеллекта. Позвали всех жителей, чтобы они присоединились в поиске родных, отозвалась вся Россия", - рассказал Александр Туманов, член-корреспондент РАЕН, поисковик отряда "Прорыв".

Связь времен на месте захоронения чувствуется особенно. Павшие на поле боя никогда не слышали гимн современной России, под который их провожают в последний путь. Но хорошо помнят выстрелы - только теперь они в их честь.