Сотрудники ФТС подготовили выставку о том, как работало ведомство в годы ВОВ

Сотрудники Федеральной таможенной службы подготовили выставку о том, как работало их ведомство в годы Великой Отечественной войны. Они защищали экономические границы страны. В военное время таможня занималась контролем за транзитом продуктов, гуманитарной помощи и вооружения в рамках поставок по ленд-лизу. Также она определяла таможенные платежи, которые шли в бюджет государства.

"Таможня в годы войны - это особое учреждение, особый механизм по регулированию внешней торговли, крайне важный для обеспечения экономической защиты границ Советского Союза. В доход государства благодаря деятельности таможенников поступило свыше 1 трлн 800 мдрд рублей", - рассказала Галина Луговая, начальник музея ФТС России.