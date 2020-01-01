Путин и Собянин обсудили реализацию масштабных проектов развития столицы

"Впечатляющие темпы роста". Пожалуй, так можно сказать обо всех экономических показателях столицы. Именно с обсуждения цифр начинается встреча президента и мэра Москвы.

Путин: Москва демонстрирует очень хорошие показатели по всем направления.

Собянин: Несмотря на все трудности. А вообще за шесть лет выросла на четверть. Неплохая динамика. Каждый год в плюс идем.

Москва вошла в тройку крупнейших городских экономик мира, занимая вторую строчку и обогнав таких гигантов, как Шанхай, Токио и Пекин. Однако куда важнее динамика. Еще в 2020 году российская столица была на пятом месте. Определяющий критерий - валовой региональный продукт. То есть сколько товаров и услуг производят в городе. За последние шесть лет этот показатель вырос более чем на четверть.

Город комфортен для работы и жизни. Многие знаковые объекты в прошлом году президент и мэр открывали вместе. Например, Троицкую линию метро, новый кампус МГТУ имени Баумана. Совсем недавно Путин и Собянин посетили этот ведущий инженерный вуз страны. Именно сектор высоких технологий в Москве развивается быстрее других. Промышленность успешно адаптировалась к санкциям. То, что раньше закупали за рубежом, теперь производят у нас.

Собянин: Видим новую индустриализацию Москвы. Помните те процессы, когда заводы уезжали от нас в другие регионы? Сегодня мы видим боратный процесс.

Объем инвестиций в прошлом году впервые превысил рекордные 8 триллионов рублей. Москва – крупнейший производственный и научно-инженерный центр России.

Собянин: Последний год вообще взрывной был для нас. Накопленные инвестиции начали замещать импортные. Вы видите 100% скачок произошел. Это впечатляет.

Скачок стал возможен благодаря городским мерам поддержки, например, созданию специализированных кластеров: фармацевтического, фотоники и микроэлектроники. Такой по поручению президента организован на площадке "Алабушево" в Зеленограде. В "Рудневе" открыт самый большой в нашей стране летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем. Эту площадку президент и мэр посещали в октябре. Тогда Владимир Путин и Сергей Собянин пообщались со студентами столичных колледжей. Упор при их обучении делается на практику.

Важное нововведение этого года – каждому московскому девятикласснику гарантируют бесплатное место в колледже. В 2025 году их станет больше на 10 тысяч.

В 2024 запущена масштабная программа модернизации московских школ. Она так и называется - "Моя школа". Первый этап - 51 здание, а до 2032 года планируют обновить порядка 700.

Новый облик теперь и у городских поликлиник. Впервые за всю историю столицы отремонтировали, а где-то фактически построили заново почти 300 амбулаторий. Основные работы планируют завершить к концу года.

Создана система флагманских медицинских центров. Все они теперь работают по единому московскому стандарту. В прошлом году открыты новые корпуса больницы имени Савельевой и многопрофильного центра "Коммунарка". Помогает медикам и искусственный интеллект – например, анализирует снимки, чтобы поставить диагноз точно и быстро. По поручению Владимира Путина доступ к этой базе имеют и российские регионы. Столица охотно делится с опытом. Обработано уже свыше двух с половиной миллионов исследований.

Москва - вообще один из самых умных мегаполисов мира. Ежегодно в городе реализуют около 300 цифровых проектов. Сориентироваться в метро, например, поможет специальное приложение. На все вопросы о работе транспорта ответит чат-бот Александра. А умные камеры фиксируют правонарушения. Не зря у российской столицы репутация одного из самых безопасных городов мира.

Столица остается одним из регионов, где сохраняется естественный прирост населения. Увеличилась и ожидаемая продолжительность жизни – до 79 с половиной лет. И у многих столичных пенсионеров жизнь в серебряном возрасте только начинается. Проект "Московское долголетие" за 7 лет работы объединил более 620 тысяч москвичей. Помогает Москва восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов - Донецка и Луганска. С августа 2022 в народных республиках постоянно работают 34 бригады специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

Путин: Очень важно, чтобы они почувствовали, что в их текущей жизни происходят изменения. Во дворы, в парки. Это возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам.

Ведь Москва - не только столица, но и локомотив развития большой и сильной страны.