В Санкт-Петербурге врачи готовятся провести сложнейшую операцию шестилетней американке

Она не была в России целый год, но не забыла за это время, как зовут русского врача, который возвращает ей лицо. Первый же рисунок в петербургской клинике - доктору Ольге. Луна Феннер родилась в Майами с редкой генетической патологией кожи - у нее огромное черное пятно во все лицо, это называется меланоцитарный невус. Опасность заболевания в том, что оно имеет высокий шанс перерасти в онкологическое.

Американские врачи за такой сложный случай не взялись. Их российские коллеги увидели пост родителей девочки о помощи в интернете. И откликнулись.

Это уже второй приезд маленькой пациентки из Соединенных Штатов в Санкт-Петербург. И шестой - в Россию. История лечения Луны Феннер в нашей стране началась в 2019 году. Сначала девочку оперировали в краснодарской клинике - там врачи смогли удалить часть невуса и минимизировать риски по онкологии. Но на лице Луны остались огромные рубцы. Дальнейшее лечение было уже в Санкт-Петербурге.

В прошлом году тут провели операцию по замене участков шрамированной кожи на фрагменты своей же, здоровой. Девочке установили силиконовый эскспандер за левым ухом и постепенно заполняли его физраствором. Фрагменты растянувшейся кожи переместили на лицо. Она прижилась, и таким образом медикам удалось заменить 40 процентов рубцовой ткани.

Теперь Луну ждет второй этап - это обязательные исследования по онкологии. Пока у врачей нет поводов для беспокойства. А потом российские хирурги будут воссоздавать девочке оставшуюся часть лица. Плановая операция назначена на 7 мая. С доктором Ольгой семья Феннер встретилась как с лучшим другом.

"От этого этапа, который планируем, мы ждем более заметного улучшения, ведь мы выполняли пластику на периферических этапах лица, а теперь мы на тех этапах, которые более заметны для окружающих, их уже не прикрыть волосами. И ребенок похорошеет значительно", - объяснила Ольга Филиппова, Пластический хирург, доктор медицинских наук , заведующая отделением пластической и реконструктивной хирургии и гигантских невусов медицинской клиники.

Коллективная фотография семьи с врачом - можно сказать, заключительная на данном этапе лечения. В следующий раз такое фото можно будет сделать через несколько месяцев, когда Луне снимут повязки и заживут рубцы.