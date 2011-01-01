Американский миллиардер Илон Маск саркастично отреагировал на сопоставление военных флотов России и Великобритании, ясно дав понять, что это сравнение не идет в пользу британским ВМС.

Маск прокомментировал пос о том, что с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров с современными ракетами. Великобритания между тем отправила четыре корабля "в мировое турне", оставив для собственной защиты всего лишь девять кораблей в состоянии готовности к столкновению.

В ответ на это Илон Маск поинтересовался: "Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?" (цитата по РИА Новости).

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин отмечал, что в Великобритании понимают ошибочность тактики по поддержке Украины, но далеко не все. Например, глава британского кабмина Кир Стармер предлагает стать мостом между Европой и США в мирном процессе на Украине.

Между тем член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в Великобритании "поняли, что Россию на поле боя не сломать". По словам парламентария, "это игра вдолгую, но они веками воюют против нас, так что привыкли к ожиданию".