Собянин доложил Путину о развитии Москвы

Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, отметил Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным.

Мэр сообщил, что, несмотря на все трудности, экономика столицы приросла за год на 5,5%, за шесть лет - на четверть.

"Обсуждалась социально-экономическая ситуация в столице, в том числе рост производственных показателей и инвестиционной активности, процесс строительства и модернизации школ, реконструкции поликлиник, а также меры поддержки городов-побратимов – Донецка и Луганска", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.